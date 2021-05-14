Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пять человек
Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще пять человек, говорится в совместном заявлении, опубликованном 25 марта на правозащитном сайте «Весна».
В документе правозащитники в очередной раз подтвердили свое требование о декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.
Статус политических заключенных
Правозащитники считают такое уголовное преследование политически мотивированным и требуют немедленно освободить этих людей, принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену соответствующих статей Уголовного кодекса, прекратить все ранее возбужденные по этим статьям уголовные дела.
По состоянию на 14 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 377 человек.