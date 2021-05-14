Лукашенко подписал закон по недопущению реабилитации нацизма

Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма», заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» генпрокурор страны Андрей Швед.

Закон запрещает героизацию и оправдание нацистской идеологии, а также содействие этому в любой форме. Также в документе расширено содержание термина «нацистская символика и атрибутика». При этом меры противодействия нацистским идеям будут аналогичны мерам противодействия экстремизму.

В законе прописаны термины «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников» и другие, что позволит использовать «весь арсенал правовых средств для противодействия».

«Закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма», — заключил генпрокурор.