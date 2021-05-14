Силовики обнаружили арсенал с оружием и 17 тысячами патронов в Могилеве

В Могилеве изъяли арсенал оружия и боеприпасов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

По информации ведомства, сотрудники ГУБОПиК отыскали в доме 65-летнего мужчины незарегистрированные пистолеты ТТ и Марголина, одноствольное охотничье ружье, запасные и составные части к пистолету Макарова, пистолет-ракетницу и более семи тысяч патронов к нарезному оружию. В его гараже обнаружили еще более 10 тысяч патронов к нарезному оружию, к пистолетам Макарова, револьверу, автомату Калашникова, спортивным и охотничьим карабинам.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. Их владельца задержали.