Силовики обнаружили арсенал с оружием и 17 тысячами патронов в Могилеве

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В Могилеве изъяли арсенал оружия и боеприпасов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

По информации ведомства, сотрудники ГУБОПиК отыскали в доме 65-летнего мужчины незарегистрированные пистолеты ТТ и Марголина, одноствольное охотничье ружье, запасные и составные части к пистолету Макарова, пистолет-ракетницу и более семи тысяч патронов к нарезному оружию. В его гараже обнаружили еще более 10 тысяч патронов к нарезному оружию, к пистолетам Макарова, револьверу, автомату Калашникова, спортивным и охотничьим карабинам.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. Их владельца задержали.
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Тэги: ГУБОПиК арсенал Город: Могилев

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