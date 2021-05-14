Почти полторы тонны белорусских сигарет задержали в России

Почти полторы тонны нелегальных белорусских сигарет выявили сотрудники Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни, сообщает Федеральная таможенная служба России.

Фото: customs.gov.ru

54,2 тыс. пачек белорусских сигарет были спрятаны в деревянных досках.

«Партию товара пытался вывезти в Нидерланды индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Смоленске. Согласно декларации, в контейнере перемещался товар "пиломатериалы обрезные — доска из ели". В отношении товарной партии сработал риск высокой вероятности заявления недостоверных сведений», — говорится в сообщении ФТС.

В ходе осмотра 40-футового контейнера с применением инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены нехарактерные для структуры товара затемнения.

«При вскрытии контейнера таможенники обнаружили внутри склеенных досок сигареты NZ и NZ Safari с акцизными марками Республики Беларусь. Общая масса сигарет составила 1,4 тонны», — сообщает российская таможня.

По данным исследовательской компании Kantar TNS, доля нелегальных сигарет в России составила 10,7% в первом квартале 2021 года, половина из них имеет белорусское происхождение.