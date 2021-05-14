«Белавиа» будет продолжать полеты в Тель-Авив

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«Белавиа» продолжит совершать полеты в Тель-Авив, несмотря на боевые действия, развернувшиеся на границе Израиля и Палестины, сообщает пресс-служба перевозчика.

Накануне авиакомпания перенесла рейс в израильскую столицу с вечера 13 мая на утро 14 мая по причине возобновления вооруженного конфликта между Израилем и палестинским сектором Газа. Других переносов или отмен рейсов пока не запланировано.

Белорусский авиаперевозчик выполняет полеты в Тель-Авив по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Рейсы в Израиль отменили многие мировые авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», American Airlines и British Airways.

 

 

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Тэги: Белавиа Беларусь-Израиль Город: Тель-Авив

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