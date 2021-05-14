За сутки в Беларуси значительно увеличилось число зарегистрированных случаев COVID-19

/ Общество
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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1109 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1067 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

13 мая было зарегистрировано 837 заболевших, 12-го — 896, 11-го — 742, днем ранее — 879. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 373 351, умер 2681 пациент с коронавирусом, выздоровело — 363 873 пациента.

За минувшие сутки выполнено 14 687 тестов на коронавирус, что вдвое больше, чем днем ранее (7207). С начала эпидемии сделано 6 050 830 тестов.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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