Приговор Александру Кордюкову, главному свидетелю в деле убийства Геннадия Шутова, оставлен без изменения — 10 лет колонии

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу приговор судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда от 25 февраля 2021 года в отношении 41-летнего Александра Кордюкова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Он признан виновным: в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности; сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции назначил Кордюкову наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Этим же приговором умерший Геннадий Шутов «признан виновным в сопротивлении иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия, по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

«В соответствии с ч. 3 ст. 468-24 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь в отношении Шутова Г.В. постановлен обвинительный приговор без назначения наказания», — подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.

Вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции протеста 44-летний Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 19 августа он скончался. Шутов и его знакомый Александр Кордюков стали фигурантами дела, возбужденного по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок). Кроме того, Кордюков был обвинен по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство). Областной суд признал Шутова виновным и вынес ему приговор без назначения наказания. Кордюков получил 10 лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу признаны капитан Гаврилов и прапорщик Голицын, военнослужащие сил специальных операций (бывшие воздушно-десантные войска). В тот вечер военнослужащие были в гражданской одежде, вооружены штатным оружием. По версии обвинения, один из них в ходе потасовки с Шутовым, стремясь обезвредить оппонента, выстрелил ему в область левого предплечья, но попал в затылок. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.

7 мая белорусские правозащитники признали Александра Кордюкова политзаключенным.

В опубликованном на сайте spring96.org совместном заявлении правозащитники отмечают, что считают недопустимым и незаконным привлечение военнослужащих Вооруженных сил к выполнению «несвойственных им полицейских функций по подавлению протестов граждан страны». Авторы заявления подчеркивают, что после президентских выборов в августе 2020 года не было массовых беспорядков, а имели место в основном «мирные протесты, участники которых необоснованно подвергались жестокому обращению и пыткам, которые до сих пор не расследованы».

«Проанализировав вынесенный приговор, мы приходим к выводу, что уголовное преследование А.Кордюкова и Г.Шутова могло иметь целью демонстративно жесткое прекращение протестной активности, оправдание нарушения порядка несения службы и применения оружия субъектами силовых ведомств», — говорится в заявлении.

Правозащитники считают, что оценка доказательств по различным аспектам дела Кордюкова и Шутова проведена поверхностно и неполно либо неправильно, с нарушением принципа презумпции невиновности.

«Применение внутреннего законодательства в деле и оценка фактов и доказательств явным образом носили произвольный характер и составили явную ошибку, чем суд нарушил свое обязательство в отношении независимости и беспристрастности. Таким образом, нарушено право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство», — подчеркнули авторы заявления.

Правозащитники пришли к выводу, что лишение Кордюкова свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных пактом или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также основано на «фальсификации доказательств осознанного правонарушения либо при отсутствии события или состава правонарушения либо его совершении другим лицом». Они потребовали немедленного пересмотра вынесенного Кордюкову приговора, а также его освобождения из-под стражи с применением других мер пресечения, обеспечивающих явку в суд.

Заявление подписали семь организаций: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», РОО «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман константа», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский ПЕН-центр.