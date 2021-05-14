Капитана Дениса Урада на 18 лет отправили в колонию усиленного режима

Верховный суд приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Приговором Верховного суда Республики Беларусь Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое наказание назначено на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса «с учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности».

Денис Урад лишен воинского звания «капитан».

Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит.

Дениса Урада упоминали в фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Его, дежурного по посту спецсвязи Генштаба, авторы фильма обвинили в утечке секретной информации в телеграм-канал, который ранее был признан экстремистским.

Суд по делу Урада прошел в закрытом режиме.

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