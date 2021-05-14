«Погрузили в машину и увезли». ОМОН задержал Анатолия Лебедько

В Минске сотрудники ОМОН задержали экс-лидера Объединенной гражданской партии и представителя Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолия Лебедько, сообщил в соцсетях активист партии Денис Красочка.

По его словам, задержание произошло недалеко от суда Октябрьского района Минска, где сегодня начался суд по «делу студентов».

«За нами прямо от суда Октябрьского района шел тихарь. Анатолий это заметил. Я, честно говоря, не поверил этому, — сказал Красочка в видео на youtube-канале ОГП. — Мы попытались оторваться, после чего этот молодой человек за нами побежал, и буквально через 10 секунд выехал синий бусик с ОМОНом. Анатолию вежливо предложили пройти в машину. Меня оттолкнули, чтобы я с ним не пошел».

По словам Красочки, Лебедько «погрузили в машину» и увезли.

14 мая Суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение «дела студентов», фигурантами которого являются 12 человек, большинство — 1996—2001 годов рождения. Все они признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года. Выездное заседание проходит в здании суда Октябрьского района Минска.

Фигурантов дела обвиняют в сговоре, совершении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК, максимальное наказание — три года лишения свободы).

В зал заседания пропустили около 25 человек, еще примерно 40 остались в коридоре. Журналисты не смогли попасть на рассмотрение дела. На улице перед зданием осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон попросил людей разойтись, а человек в штатском снимал собравшихся на видео. Позже очевидцы сообщили, что на улице задержали нескольких человек, которые шли от здания суда.

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