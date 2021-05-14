В Минске начался суд по «делу студентов»

Суд Советского района Минска под председательством судьи Марины Федоровой начал рассмотрение «дела студентов», фигурантами которого являются 12 человек. Все они признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными и находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.

Выездное заседание проходит в здании суда Октябрьского района Минска.

К зданию суда пришло очень много людей. Родственников (по два на каждого обвиняемого) пропустили в здание за несколько минут до начала процесса. В зал вошло около 25 человек, еще примерно 40 остались в коридоре. Вход осуществлялся через металлоискатели и после досмотра.

Журналисты несколько раз обращались с просьбой дать им возможность выполнить свои профессиональные обязанности, однако в зал суда никого из них не пропустили.

В 10.44 (начало суда планировалось в 10.30) объявили, что свободных мест в зале нет. На улице перед зданием осталось около 200 человек. Сотрудник МВД в мегафон просит людей разойтись, а человек в штатском осуществляет видеосъемку собравшихся.

Подсудимых обвиняют в сговоре, совершении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК, максимальное наказание — три года лишения свободы).

Большинство обвиняемых, по информации Генеральной прокуратуры, — молодые люди 1996—2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов.

На скамье подсудимых находятся: Кася Будько (БГПУ), Анастасия Булыбенко (БНТУ), Виктория Гранковская (БНТУ), Татьяна Екельчик (БГУ), Мария Каленик (БГАИ), Егор Канецкий (БГУ), Яна Оробейко (БГПУ), Ксения Сыромолот (БГУ), Глеб Фицнер (МГЛУ), Илья Трахтенберг (БГУ).

По делу также проходит член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

Еще одна подсудимая — Ольга Филатченкова — работала ассистентом на кафедре Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Она участвовала в записи видеоролика, в котором работники БГУИР осудили насилие в стране после выборов 2020 года.

Прокуратура сообщила, что «в ряде случаев Ф. координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел». Заявленная при этом цель — «собрать больше людей и идти срывать занятия».

По версии прокуратуры, обвиняемые выработали план, который «должен был способствовать достижению противоправного результата, и приняли меры к его реализации».

С 1 сентября до конца 2020 года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков.

Не менее ста студентов разных вузов были отчислены, уголовные дела, по данным инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў», возбуждены в отношении не менее 40 студентов, кейсы 18 из которых являются непубличными.