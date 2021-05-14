Лукашенко: я человек деревенский
В ходе посещения фермерского экорынка, расположенного на площадях торгового комплекса «Валерьяново», александр Лукашенко признался, что так и остался деревенским человеком.
Он заявил (слова приводит его пресс-служба): «Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать».
Лукашенко поставил задачу: «Люди должны свободно продать свой товар. Незыблемо должно быть — доступ на рынок».
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