С заключенным журналистом Денисом Ивашиным не ведется никаких следственных действий

С заключенным гродненским журналистом Денисом Ивашиным до сих пор никаких следственных действий не ведется, сообщила БелаПАН его мать Людмила Ивашина.

По ее словам, 13 мая сына навестила адвокат. «Со слов адвоката, по делу ничего абсолютно не проводится. Денис передал огромную благодарность всем, кто его поддерживает, заботится о нем, присылает бандероли, деньги, подписывает на газеты. Мы также благодарим за помощь и поддержку нашей семьи», — сказала Ивашина.

Как передала адвокат, Денис Ивашин «чувствует себя бодро». «В письмах он пишет, что мы должны это выдержать и перенести с гордостью и бодростью. Он, как и все мы, надеется, что все это скоро закончится», — отметила мать заключенного.

Ивашин был задержан вечером 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у матери Ивашина, а 15 марта — у его 95-летней бабушки.

В отношении журналиста избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

19 марта Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 Уголовного кодекса якобы за воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне.

Представители белорусского правозащитного сообщества отмечают, что деятельность Дениса Ивашина в рамках журналистских расследований при подготовке серии публикаций о прохождении службы бывших сотрудников специального подразделения украинской милиции «Беркут» в составе отрядов милиции особого назначения Беларуси (ОМОН) преследовала легитимную цель доведения до сведения общества информации, представляющей социальную значимость. Информация для проведения журналистского расследования бралась из открытых источников.

Как сообщалось, Ивашин ранее на семь дней (по 6 мая) был помещен в карцер тюрьмы № 1 в Гродно. В предыдущий раз адвокат 3 мая посетила журналиста в карцере. Она сообщила матери, что в камере очень холодно. «Наказали его по каким-то бытовым причинам. Что за причины, непонятно. Я считаю, что это пытки и на это надо реагировать», — заявила ранее Ивашина.

Правозащитники признали Ивашина политзаключенным.

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