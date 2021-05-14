Официально: белорусы платят за услуги больше всех среди стран ЕАЭС

Рост цен на услуги в Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС) в марте 2021 года относительно декабря 2020-го ускорился в Армении, Кыргызстане и России. В Беларуси инфляция в сфере услуг, несмотря на некоторое ее замедление, сохранялась на наиболее высоком уровне среди стран ЕАЭС (8,2%).

При этом рост цен на услуги во всех странах ЕАЭС был ниже общего уровня инфляции, который составил 6,7%. Такие данные содержатся в мониторинге инфляции в ЕАЭС, проведенного департаментом макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии, сообщила пресс-служба ЕЭК.

В целом в странах ЕАЭС ускорение инфляции в сфере услуг в основном связано с услугами учреждений культуры, пассажирского транспорта (кроме Беларуси и Казахстана), образования (кроме Беларуси и Казахстана), здравоохранения (кроме России)

В Беларуси и Казахстане произошло замедление роста цен на услуги пассажирского транспорта, связи, образования, санаторно-культурных и оздоровительных учреждений.

В Казахстане на снижение темпов роста цен на услуги повлияли такие виды услуг, как коммунальные и услуги электроснабжения. В Беларуси рост цен на услуги замедлился за счет динамики цен на услуги водоснабжения и канализации.

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