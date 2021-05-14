Эксперт: издержки упущенной выгоды от правления Лукашенко составляют минимум 130 млрд долларов

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Руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что если бы Беларусь на заре своей независимости пошла по пути, который «условно можно назвать южнокорейским», то за 30 лет можно было бы нарастить ВВП до примерно 200 млрд долларов (20 тысяч на душу населения).

Как отмечает эксперт, «издержки упущенной выгоды от того, что белорусские власти выбрали модель Совок/Госплан — около 130 миллиардов долларов».

«Если бы Беларусь учла опыт Южной Кореи, производительность труда была бы в 6-8 раз выше, чем сегодня, — отмечает экономист. — Зарплата в 1000 долларов была бы у самых малообеспеченных работников. И это в режиме полноценной демократии, чрезвычайно выгодной интеграции в мировую экономику и лидерства в прорывных технологиях и товарах».

Вместе с тем, подчеркивает Романчук, не следует слепо копировать южнокорейский опыт, так как «для обеспечения страновой конкурентоспособности в сфере монетарной и фискальной политики нужны другие решения».

Но, настаивает эксперт, опыт Южной Кореи нужно учитывать, так как «это ценный урок для Украины, Молдовы, Узбекистана, Туниса, Армении и России, который в разной степени продолжают симпатизировать белорусской стабильности и порядку, а также её советскому автору в лице А. Лукашенко».

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: белорусская экономика Персона: Ярослав Романчук

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