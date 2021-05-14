Атмосферные фронты принесли в Беларусь дожди, грозы и сильный ветер
В пятницу погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого (при грозах сильный порывистый).
Погода в регионах:
Брест +17..+19°C;
Витебск +17..+19°C;
Гомель +20..+22°C;
Гродно +16..+18°C;
Могилев +18..+20°C;
Минск +16..+18°C.
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