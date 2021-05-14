Тихановская: Греция, пережившая диктатуру «черных полковников», на стороне белорусского народа

Официальные Афины поддерживают демократическую Беларусь, «Греция — на стороне белорусского народа», отмечается в комментарии экс-кандидата в президенты, белорусского демократического лидера Светланы Тихановской, которая находится с трехдневным визитом в этой стране.

За прошедшие два дня политик встретилась с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, мэром Афин Костасом Бакояннисом, политиками и парламентариями Греции, послами США, Чили, Мексики, Франции и Литвы в Афинах.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, речь шла о поддержке демократической Беларуси на международной арене, в том числе в ООН, Совете Европы и ОБСЕ, о поддержке репрессированных белорусских студентов, спортсменов, независимых медиа, журналистов и блогеров. Политик рассказала «про пытки в тюрьмах, суды над активистами в Могилеве и запланированный суд над Сергеем Тихановским в Гомеле» и призвала «ввести визовые санкции против чиновников и силовиков, участвующих в репрессиях против белорусов».

По словам Тихановской, Беларуси нужны союзники по всему миру. «Греки пережили диктатуру «черных полковников» (хунта, правившая с 1967 по 1974 годы. — БелаПАН.), поэтому память о борьбе с государственным террором здесь еще жива. И то, что я говорю, откликается в их сердцах — особенно у старшего поколения. А молодым грекам очень важно слышать правду о Беларуси, потому что свободу и демократию легко потерять, но очень трудно отвоевать, — отметила экс-кандидат в президенты. — Сейчас каждая страна должна занять сторону, и я вижу, что Греция — на стороне белорусского народа».

Особенное внимание на всех встречах Тихановская, по ее словам, посвятила теме политзаключенных, потому что их освобождение и прекращение насилия — задача номер один для Беларуси и ее союзников по всему миру.

Пресс-служба президента Греции не сообщает подробностей встречи с демократическим лидером Беларуси, однако в официальном релизе отмечается, что «госпожа Сакелларопулу выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса в Беларуси, подчеркнув узы дружбы, объединяющие два народа».

14 мая Тихановская выступит на проходящем в стране Дельфийском экономическом форуме.

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