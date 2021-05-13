Задержана фотограф Татьяна Капитонова — ее будут судить

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В Минске 13 мая задержана фотограф Татьяна Капитонова, ее ожидает суд, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Задержание произошло, когда Капитонова сделала перерыв в работе на международной tech-конференции EMERGE и вышла на улицу. Ее доставили в УВД Советского района, после чего должны были отправить в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. В чем обвиняют Капитонову, в милиции не сообщили.

В ночь на 11 августа прошлого года, во время подавления акций протеста у столичного кинотеатра «Аврора», фотограф, работавшая на телеканал «Белсат», получила контузию из-за взрыва светошумовой гранаты.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: задержание журналистов Персона: Татьяна Капитонова

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