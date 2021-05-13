На БМЗ собирают подписи против европейских санкций

Работникам Белорусского металлургического завода предложено подписаться под открытым письмом, в котором осуждается возможное введение европейских санкций в отношении предприятия.

В европейские страны БМЗ в прошлом году экспортировал более 40% произведенной продукции.

На официальной странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что 12 мая начат сбор подписей под открытым письмом европейским партнерам.

Авторы обращения отмечают, что «различные некоммерческие организации направляют в адрес иностранных партнеров БМЗ письма, в которых под надуманными предлогами призывают прекратить сотрудничество» с заводом. «В текущем году против БМЗ начата информационная кампания, направленная на побуждение зарубежных партнеров к отказу от торговых отношений с заводом», — говорится в послании.

По мнению его авторов, «этот процесс политически мотивирован и реализуется субъектами, не имеющими отношения к деятельности БМЗ».

«Мы решительно против того, чтобы нас использовали как средство в достижении чьих-то политических целей, особенно когда это сопряжено с угрозами экономической устойчивости предприятия. БМЗ — крупнейший в стране работодатель и налогоплательщик. Сегодня на заводе трудится свыше 11 тыс. работников», — подчеркивается в обращении.

Прекращение торговых отношений, как и иные виды санкций, приведут к тому, что работники завода «останутся без работы и заработной платы», а их семьи — «без средств к существованию».

«Поэтому сегодня мы призываем вас не поддаваться информационным манипуляциям тех, кто выступает за санкции и разрыв отношений с БМЗ», — говорится в письме.

Ранее французская компания Michelin, один из крупнейших в мире производителей шин, выразила беспокойство по поводу нарушения прав человека на белорусском заводе.

Глобальный профсоюз IndustriALL (представляет интересы 50 млн работников, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях в 140 странах) в феврале обратился к руководству БМЗ и также выразил беспокойство в связи с нарушениями прав человека на заводе.

По данным профсоюза, работников предприятия увольняли за то, что они отбывали административный арест за участие в мирных акциях протеста и поэтому не могли выйти на работу. В обращении к руководству завода профсоюз IndustriALL выразил надежду, что ему «не придется связываться» с зарубежным клиентами белорусского завода «для обеспечения полного соблюдения основных прав работников БМЗ».