Дашкевич прекращает вахту в Куропатах
Активист Дмитрий Дашкевич прекращает вахту в Куропатах, в рамках которой он с 2018 года каждую пятницу приходил на место массового захоронения жертв сталинских репрессий в знак протеста против работы ресторана «Поедем поедим», расположенного рядом.
13 мая Дашкевич был
«В том формате, в котором она проходила, эта вахта будет закончена, — сказал Дашкевич БелаПАН после освобождения. — Суток в неделе семь, а сидеть надо 30, такой возможности нет».
По словам активиста, после задержания в Куропатах в январе с бело-красно-белым флагом он подумал, что, «может, им флаг уже так мешает на кольцевой».
«Ну, думаю, буду стоять без флага, предлагать буклет. Тут было кем-то принято решение, что и без флага это очень опасно для режима», — отметил Дашкевич.