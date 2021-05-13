В Беларуси увеличилось количество политзаключенных

Число политзаключенных в Беларуси продолжает увеличиваться.

В совместном заявлении правозащитников от 13 мая отмечается, что 12 февраля суд Октябрьского района Гродно приговорил Пильца к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, однако впоследствии по протесту прокуратуры областной суд ужесточил наказание: год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Пилец обвинен в том, что 14 декабря прошлого года толкнул сторонников Лукашенко, которые закрашивали на асфальте изображение бело-красно-белого флага.

Общее количество политзаключенных в стране достигло 371.

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