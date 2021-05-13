Лукашенко продлил «ковидный» указ

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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 вновь продлен срок действия справок и иных документов.

13 мая Александр Лукашенко подписал указ № 187, который вносит изменения в указ от 25 ноября 2020 года № 442 «О продлении срока действия документов». Согласно предыдущему указу срок действия справок и иных документов, который истекал в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, автоматически продлевался на шесть месяцев.

«Вносимыми изменениями предусматривается увеличение еще на шесть месяцев (с 11 мая по 10 ноября) периода, в течение которого юридические и физические лица, ранее получившие справки и другие документы, могут воспользоваться правом на продление срока их действия. При этом такое продление в отношении каждого документа может осуществляться только один раз. Например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Перечень документов и административных решений, срок действия которых автоматически продлевается на новый период, определен постановлением Совета министров от 2 декабря 2020 года № 687 «О документах, срок действия по которым продлевается».

«Данные меры позволят сократить количество посещений государственных органов и организаций для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — отмечается в комментарии к указу.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 справки срок действия справок

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