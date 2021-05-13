Дмитрий Дашкевич вышел на свободу после 20 суток ареста

Активист Дмитрий Дашкевич 13 мая освобожден из жодинского изолятора временного содержания, сообщила БелаПАН его жена Анастасия Дашкевич.

Активист был задержан 23 апреля во время вахты у ресторана «Поедем поедим» в урочище Куропаты под Минском. Каждую пятницу он приезжал на вахту в знак протеста против работы ресторана рядом с местом захоронения жертв сталинских репрессий.

26 апреля суд Минского района в лице судьи Антона Колобова признал Дашкевича виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП) и арестовал на 20 суток.

Вместе с Дашкевичем были задержаны Анна Шапутько, Кирилл Лойко и еще несколько человек. Шапутько 26 апреля получила по аналогичной статье 15 суток ареста (суд Минского района), Лойко — 5 суток (там же).

После суда над Дашкевичем его жена направила в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой провести проверку условий пребывания в ИВС Минского района арестованных по ст. 24.23 КоАП. По словам Анастасии Дашкевич, во время судебного заседания ее супруг рассказал, что в ИВС района созданы «отдельные условия для административно арестованных по статье 24.23 КоАП». В частности, у них нет постельного белья и матрасов, люди вынуждены спать на полу, а по ночам — в 23.00 и 2.00 — к ним приходит проверка.

«В камерах для осужденных по статье 24.23 КоАП РБ висят свои правила распорядка и инструкции, отличающиеся от правил других узников. По словам моего мужа, у административно осужденных по другим статьям КоАП РБ условия отбывания наказания отличаются в лучшую сторону», — сообщила Дашкевич.

Она просит Генпрокуратуру провести срочную проверку условий пребывания арестованных по статье 24.23 КоАП в ИВС Минского района на соответствие правилам внутреннего распорядка и Процессуально-исполнительному кодексу об административных правонарушениях, а также провести прокурорскую проверку на наличие в действиях сотрудников ИВС признаков уголовного преступления — разжигания социальной вражды и превышения служебных полномочий.