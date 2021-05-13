Журналиста Андрея Александрова еще на месяц оставили в СИЗО № 1

/ Общество
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Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову еще на месяц продлен срок содержания под стражей — до 12 июня.

Как сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский, никаких следственных действий с Александровым сейчас не проводится. Журналист чувствует себя хорошо. В последнее время он получил большое количество писем, многим уже успел ответить.

Александров и его девушка — общественная активистка Ирина Злобина — были задержаны 12 января. 14 января в рамках расследования дела Александрова прошел обыск в офисе информационной компании БелаПАН, где он в 2014—2018 годах занимал должность заместителя директора.

 

 

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Тэги: дело Александрова Персона: Андрей Александров Ирина Злобина Антон Гашинский

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