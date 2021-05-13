На 14 мая объявлен оранжевый уровень опасности
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением об оперативном погодном явлении, которое ожидает белорусов 14 мая.
Как отмечают синоптики, днем местами по стране ожидаются грозы (при грозах усиление ветра будут достигать порывов до 15-18 м/с).
МЧС советует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать поражения молнией:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- на улице не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- нельзя купаться в водоемах;
- не следует бегать;
- следует находиться на удалении от линий электропередач;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.