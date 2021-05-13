Белорусская ассоциация компьютерного спорта откроет на Unicon-2021 киберспортивную арену для всех желающих

14—16 мая в рамках IХ конвента фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр Unicon-2021 и IV выставки GameExpo Minsk Белорусская ассоциация компьютерного спорта представит свой стенд и организует серию любительских турниров по самым популярным киберспортивным дисциплинам.

На Unicon-2021 Белорусская ассоциация компьютерного спорта объединит крупнейших участников рынка — сообщество VOKA Gaming, киберспортивную организацию Pavaga Gaming, команду Platoon, Гродненскую федерацию компьютерного спорта, а также друзей ассоциации в лице киберспортивных организаций ByCyberGames и esports.by.

Территория стенда площадью 300 кв. м будет разделена на несколько зон, где пройдут открытые уроки, шоу-матчи и презентации, а также развернутся виртуальные сражения и дуэли 1х1 в самых популярных компьютерных и мобильных играх — от Counter Strike: Global Offensive и Dota 2 до League of Legends и Hearthstone.

Участниками большинства этих боев могут стать все желающие из числа посетителей выставки. На некоторые (как, например, на турнир King of the Hill по Dota 2) можно будет попасть по итогам предварительной квалификации. Кроме того, зрители смогут понаблюдать за игрой настоящих профессионалов в рамках Pavaga Community Chalenge по CS:GO.

Отдельным событием станет большой турнир VOKA Mobile Gaming по таким мобильным играм как Brawl Stars, PUBG и Clash Royale. Он состоится в заключительный день выставки, 16 мая, с 12:00 до 17:00. Зрителей и участников ожидает множество активностей, конкурсов и розыгрышей.

Все три дня с 12:00 до 20:00 на видеосервисе VOKA будет доступна трансляция с главной сцены. Присоединиться к просмотру можно будет из любой точки мира бесплатно по авторизации — через ТВ-приставку, в приложении VOKA и на сайте voka . tv .