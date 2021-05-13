Биржа: доллар вырос на торгах 13 мая

/ Экономика
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

По итогам сессий, три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,5327 белорусского рубля (+0,0018 пункта);
  • евро — 3,0619 белорусского рубля (-0,0086 пункта);
  • российский рубль — 3,4062 белорусского рубля за 100 российских (-0,0118 пункта).

Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ выросла лишь одна из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: курсы валют

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