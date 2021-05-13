Биржа: доллар вырос на торгах 13 мая
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
По итогам сессий, три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих позициях:
- доллар — 2,5327 белорусского рубля (+0,0018 пункта);
- евро — 3,0619 белорусского рубля (-0,0086 пункта);
- российский рубль — 3,4062 белорусского рубля за 100 российских (-0,0118 пункта).
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (3-7 мая) на БВФБ
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