Юбилейный сезон Brands Fashion Show доступен на VOKA

На видеосервисе VOKA вышел 10-й сезон Brands Fashion Show, в котором зрители увидят показы новых и разных по стилю коллекций от белорусских дизайнеров. Новые эпизоды уже доступны для просмотра на платформе.

За прошлые девять сезонов Brands Fashion Show вырос из проекта для коллабораций бизнеса с модной индустрией в уникальную площадку, где не только проводятся зрелищные показы, но и реализуются смелые идеи и проводятся масштабные PR-кампании брендов.

Юбилей — это всегда что-то особенное, поэтому в новом сезоне Brands Fashion Show выходит в новом онлайн-формате, но с прежней уникальностью и соблюдением этических принципов ведения бизнеса.

Благодаря шоу 97 дизайнеров уже провели 73 показа, представив более 3000 образов. 227 визажистов и стилистов подготовили около 800 моделей, которые прошли по подиуму проекта почти 1000 км. Их путь освещало более 4000 световых приборов, размещенных на 10 000 м световых конструкций.

В десятом сезоне зрители увидят шесть новых коллекций от известных белорусских дизайнеров.

Показ Lamoda.by, стилизованный Катей Герман, подчеркнет, что быть особенной вовсе несложно — достаточно сделать несколько кликов. Бренд NATASHA TSURAN, продемонстрирует в своей новой дерзкой коллекции, дополненной стильными гаджетами от Huawei, что носить тренды — не значит быть как все. Показ коллекции lena tsokalenko, вдохновленной узнаваемыми мотивами мадемуазель Шанель, презентует современную классику на все случаи жизни. Бренд минималистичной одежды ZNWR сделает акцент на вещах с персонально вложенным смыслом. Бренд MARCELINO KIDS на примере моделей NAGORNY MODELS JUNIOR покажет, как детям не не отставать от своих стильных родителей. А бренд HISTORIA разрушит стереотип о неприхотливости мужчин в одежде и устроит перформанс в деловых костюмах.

Присоединиться к просмотру юбилейного сезона Brands Fashion Show можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA.