«Сіндром Медэі»: в эфире VOKA покажут спектакль Республиканского театра белорусской драматургии

13 мая в эфире видеосервиса VOKA покажут спектакль «Сіндром Медэі» Республиканского театра белорусской драматургии. Трансляция начнется в 19:00 по минскому времени и будет бесплатно доступна зрителям по всему миру.

«Сіндром Медэі» — история о героине древнегреческих мифов Медее, живущей в наши дни. В античных сюжетах она убивает своих детей, чтобы отомстить мужу, а современная версия показывает, что и спустя столетия в отношениях людей ничего не меняется. В момент, когда рушится ее мир, отчаявшаяся женщина способна на страшные поступки.

Что стоит за ними на самом деле — вот о чем пытаются говорить со зрителем автор пьесы Юлия Чернявская и режиссер спектакля Екатерина Аверкова.

В главной роли — заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Сидоркевич. В 2017 году, когда состоялась премьера, ее работа в этой постановке была отмечена призом за лучшую женскую роль на Республиканском фестивале национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича, а Гражина Быкова получила награду за лучшую женскую роль второго плана.

В 2018 году на III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии спектакль был удостоен специального приза жюри — за музыкальное решение и смелую попытку увидеть античную трагедию в XXI веке.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Показ спектакля «Сіндром Медэі» продолжает серию трансляций, которые уже год видеосервис VOKA проводит из Республиканского театра белорусской драматургии. Благодаря этому зрители смогли увидеть онлайн-премьеру трагикомедии «Профіт», спектакли «Кар’ера доктара Рауса», «Сірожа», «Шлюб з ветрам» и «Тры Жызэлі», а также праздничный вечер «Наш Караткевіч», приуроченный к 90-летию Владимира Короткевича.