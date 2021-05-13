Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение
Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение, сообщила пресс-служба штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико.
Расследование ее уголовного дела завершено.
Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы.
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.
Колесникова содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.