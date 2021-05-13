Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

/ Общество
Просмотров: 53

Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение, сообщила пресс-служба штаба бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Расследование ее уголовного дела завершено. Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети интернет (ч. 3 ст. 361 УК); заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК), передает БелаПАН.

Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

Колесникова содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: обвинение приговор суда белорусская оппозиция партия Вместе Персона: Мария Колесникова

Другие материалы на эту тему:

Бабарико бросил клич из-за решетки. Даст ли ему Лукашенко создать партию?

Бабарико бросил клич из-за решетки. Даст ли ему Лукашенко создать партию?

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Бывший посол в Словакии Лещеня предлагает создать широкое общественное движение

Бывший посол в Словакии Лещеня предлагает создать широкое общественное движение

Ковалькова: Координационный совет не ставит цель захвата власти

Ковалькова: Координационный совет не ставит цель захвата власти