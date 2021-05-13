Лукашенко: если кто-то посмеет бросить нам вызов — России или Беларуси, вы знаете, что мы ответим

Пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают, заявил Александр Лукашенко 13 мая, принимая верительные грамоты нового посла России Евгения Лукьянова.

«Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества. Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее», — сказал Лукашенко.

«Но если кто-то посмеет бросить нам вызов — России или Беларуси, или одновременно России и Беларуси, вы знаете, что мы ответим», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что сегодня ситуация в мире далека от спокойной. По словам Лукашенко, борьбу за геополитическое влияние, передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила противоречия. И Беларусь не может это игнорировать, подчеркнул Лукашенко: «Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее».