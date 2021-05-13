В Беларуси зарегистрировали 837 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 837 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 694 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

12 мая было зарегистрировано 896 заболевших, 11-го — 742, 10-го — 879, днем ранее — 1214. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 372 242, умер 2671 пациент с коронавирусом, выздоровело — 362 806 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 7207 тестов на коронавирус, что почти вдвое меньше, чем днем ранее (13 882). С начала эпидемии сделано 6 036 143 теста.