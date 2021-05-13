На восстановление будславского костела собрали около 170 тысяч рублей
За двое суток на восстановление пострадавшего от пожара Национального санктуария Матери Божьей Будславской (костел Успения Пресвятой Девы Марии) собрано около 170 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!».
Телеграм-канал был создан накануне для координации волонтеров, желающих помочь в преодолении последствий пожара.
«Искренне благодарим всех, кто хоть каким-то образом стремится помочь в восстановлении нашей святыни. На данный момент собрано около 170.000 рублей. Благодарим всех жертвователей!» —
Ранее телеграм-канал сообщил, что 12 мая было получено разрешение на разбор остатков крыши костела. В тот же день там начали работать альпинисты, основные работы запланированы на 14 и 15 мая.
К 13 мая внутри костела разобрали обгоревшие части, убрали угли, для просушки подняли на подставки алтари и деревянные лавки, приняли меры для просушки органа. Также начали разбирать «завалы на крыше».
Как сообщалось, 11 мая в будславском костеле произошел пожар, из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести.