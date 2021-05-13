Неизвестные завладели телеграм-каналом «Бинокля»

Неизвестные завладели телеграм-каналом брестского интернет-журнала «Бинокль».

Фото 34mag.net

Утром 13 мая из телеграм-канала были удалены все посты, название канала изменено на «Брест Live» и в нем появилась милицейская сводка происшествий.

Сайт журнала binkl.by недоступен.

Как сообщила БелаПАН главный редактор журнала Ксения Петрович, сейчас у редакции нет доступа к телеграм-каналу «Бинокля». «Возможно, удастся этот вопрос как-то решить через техподдержку, но это маловероятно, — сказала она. — Сайт по старому домену тоже не работает».

На вопрос, кто, по мнению редакции, мог захватить телеграм-канал журнала, Петрович ответила: «Думаю, те, кто не способен создавать свои телеграм-каналы, и если к чему-то прикасаются, получается плохо и безвкусно».

Она добавила, что уже три месяца редакция не может размещать информацию в интернет-пространстве в открытом доступе.

«Какие-то свои истории мы отдали другим изданиям, все остальное — это попытка продержаться, чтобы "Бинокль" не развалился. Не обошлось без потерь — кто-то уволился. А в целом работы для читателей у нас все это время не было», — констатировала она.

Редакция надеется на скорейшее возобновление работы сайта.

Читайтне также:

Как сообщалось, в отношении Павла Гаращенко — мужа издателя интернет-журнала «Бинокль» Дарьи Гаращенко — возбуждено уголовное дело. Претензии к «Биноклю» у силовиков появились в январе текущего года. 26 января в квартире издателя интернет-журнала прошел осмотр в рамках уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Были изъяты ноутбуки, флеш-карты, телефоны и печати. Был проведен и осмотр квартиры директора «Бинокля», изъяты документы и техника в офисе компании супруга издателя. На сайте журнала отмечалось, что проверка проводится в отношении нескольких юрлиц, связанных с семьей издателя.