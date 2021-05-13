Экспорт белорусских нефтепродуктов в первом квартале превысил миллиард долларов

В январе—марте Беларусь поставила на внешние рынки нефтепродуктов на 1,04 млрд долларов, свидетельствуют официальные статданные.

В физическом выражении на экспорт было поставлено 2,5 млн тонн нефтепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении экспорт увеличился в 2,2 раза, в денежном — в два раза, передает БелаПАН .

Резкий рост экспорта белорусских нефтепродуктов связан с тем, что в январе—марте прошлого года Россия ограничивала поставки нефти в Беларусь.

Одним из основных рынков сбыта белорусских нефтепродуктов выступает Украина. На рынок соседней страны в январе—марте этого года поставлено 870 тыс. тонн, или около трети от суммарного объема экспорта белорусских нефтепродуктов.

При этом украинские потребители белорусских нефтепродуктов сейчас настороженно относятся к ситуации, складывающейся вокруг белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за американских санкций, сообщил БелаПАН Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы «А-95», которая специализируется на изучении топливного рынка Украины.

«Украинские компании настороженно ко всему этому относятся, поскольку оказаться под американскими санкциями, которые начнут действовать в июне в отношении новополоцкого "Нафтана", никто не хочет», — заявил Куюн.

Он отметил, что данная тема является очень чувствительной для Украины, поскольку белорусские нефтепродукты занимают значительную долю украинского рынка нефтепродуктов.

«На украинском рынке доля Беларуси по дизельному топливу составляет около 30%, по бензину — более 40%», — сказал Куюн.

Он предположил, что из-за американских санкций «Нафтан» может быть вынужден сократить объем производства нефтепродуктов, а Мозырскому НПЗ придется увеличить поставки топлива на внутренний рынок.

«Мозырский нефтеперерабатывающий завод является основным поставщиком белорусских нефтепродуктов на украинский рынок. Если ему из-за ситуации вокруг "Нафтана" придется удовлетворять потребности в первую очередь внутреннего рынка, то поставки белорусских нефтепродуктов в Украину могут быть урезаны», — отметил Куюн.

В связи с этим эксперт выразил сожаление по поводу того, что белорусская сторона до сих пор не прокомментировала степень влияния американских санкций на НПЗ и планы по экспортным поставкам нефтепродуктов после начала их действия.