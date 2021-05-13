В Могилеве задержан лидер областной организации ОГП Владимир Шанцев

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13 мая в Могилеве задержали председателя областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева.

Фото mogilev.online

За ним сотрудники милиции приехали на работу. Шанцев — индивидуальный предприниматель, занимается оказанием копировальных и полиграфических услуг.

Что стало причиной задержания и где сейчас находится Шанецв, неизвестно, сообщает БелаПАН.

Не исключено, что задержание связано с тем, что 12 мая Шанцов был у Могилевского областного суда, где начался закрытый процесс в отношении Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси». В тот день были задержаны журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков, а также региональный координатор БХД Олег Аксенов.

Сегодня стало известно, что Лапцевич и Бураков объявили голодовку.

 

 

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Тэги: ОГП задержание Персона: Владимир Шанцев Город: Могилев

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