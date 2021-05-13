Задержанные в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков объявили голодовку
Задержанные 12 мая в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков в изоляторе объявили голодовку.
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У родственников журналистов приняли передачи: для Лапцевича — воду и теплые вещи, для Буракова — одежду и средства гигиены.
Ранее Владимир Лапцевич допускал такую форму протеста как голодовка в случае задержания и нарушения его прав в местах ограничения свободы.
Корреспондент интернет-издания «6tv.by Могилевский регион» Владимир Лабцевич и журналист «Немецкой волны» Александр Бураков
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