Белорусские спортсмены завоевали 85 олимпийских лицензий

Белорусскими спортсменами завоевано 85 лицензий в 16 видах спорта по 79 видам программы Олимпийских игры в Токио, сообщил первый замминистра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

Источник: pressball.by

«Белорусские спортсмены приступили к заключительному этапу подготовки Олимпиады в Токио. В связи с пандемией коронавируса олимпийский отбор возобновился в ноябре 2020 года и в некоторых видах спорта продолжится вплоть до июня 2021 года. Сейчас у нас 85 лицензий», — приводит слова Дурнова пресс-служба Минспорта.

В частности, гребцы на байдарках и каноэ завоевали 12 лицензий, пловцы — 10, борцы вольного стиля и представительницы художественной гимнастики — по 7, велосипедисты — пять, тяжелоатлеты и представители спортивной гимнастики — по две, борцы греко-римского стиля и батутисты — одну.

По словам спикера, планируется, что белорусы еще завоюют около 20 олимпийских лицензий, но на Олимпиаде в Токио точно не будет белорусских представителей в игровых видах спорта.