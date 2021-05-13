Германия смягчила правила въезда

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С 13 мая в Германии смягчили правила въезд. По приезде в страну уходить на карантин и сдавать тест теперь не должны полностью привитые признанными в ЕС вакцинами и переболевшие коронавирусом.

Евросоюз признает вакцинацию препаратами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, передает «Немецкая волна».

Исключение в этой категории граждан составляют приезжающие из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных вариантов коронавируса.

Освобождаются от обязательного карантина также и те, кто прибыл из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за семь последних дней из расчета на 100 тысяч населения. Однако они обязаны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Прибывшие же из регионов высокого риска по-прежнему обязаны уйти на карантин и через пять дней сдать тест.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Германия коронавирус COVID-19

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