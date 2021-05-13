Сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна арестовали на месяц

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Сопредседатель стачкома «Беларуськалий» Анатолий Бокун арестован на 30 суток. Такое постановление вынес 12 мая судья суда Солигорского района Юрий Блоцкий, сообщил телеграм-канал стачкома.

По какой статье вынесено решение об аресте не уточняется. Возможно, это ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), передает БелаПАН.

Как отмечает стачком, Бокуну также вменяется неповиновение милиции, поэтому может состояться еще одно заседание суда.

С 8 мая Бокун находился в милиции. Около 10 часов утра 8 мая Бокун передал, что неизвестные блокировали его в доме родителей.

На прошлой неделе в интервью газете «Народная Воля» Бокун заявил, что норвежский партнер «Беларуськалия» компания Yara решила отправить на белорусское предприятие своего представителя для наблюдения за ситуацией. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода.

Бокун в сентябре—октябре 2020 года отбыл в общей сложности 55 суток административного ареста. Активист работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления предприятия. Администрация «Беларуськалия» уволила его за «нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходил на работу без уважительной причины». Увольнение Бокуна в стачкоме расценили как репрессии.
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Тэги: Беларуськалий стачком Персона: Анатолий Бокун Юрий Блоцкий Город: Солигорск

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