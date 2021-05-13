Доходы населения и минимальную зарплату за апрель не будут индексировать

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за апрель 2021 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, это связано с тем, что индекс потребительских цен за апрель не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за апрель к марту составил 100,7%.

Поскольку бюджет прожиточного минимума повышен 1 февраля 2021 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за апрель также не подлежат.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями), сообщает Минтруда.

Так как индекс потребительских цен за апрель не превысил пятипроцентного порога к январю, минимальная заработная плата, установленная 1 января, индексации за апрель не подлежит. Размер МЗП составляет 400 рублей.

Последний раз доходы и МЗП были проиндексированы на 5,2% за декабрь 2020 года.