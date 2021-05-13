Минскую баню № 1 с люкс-номерами и бассейном откроют в июне
Завершается реконструкция столичной трехэтажной бани № 1 на улице Б. Хмельницкого, 12.
«Размеры здания остались прежними: 50 на 20 м, высота — 14 м, а в высшей точке — 16, — сказал
Кирпичная кладка выполнена по редкой европейской технологии. Внутри самой стены предусмотрены пустоты для вентиляции — это очень важно при строительстве подобных заведений.
В работах ежедневно были задействованы до 60 специалистов.
С 12 по 25 мая в заведении отключат горячую воду в связи с испытаниями теплосетей. Затем потребуется примерно неделя, чтобы все окончательно проверить и запустить оборудование. Работать банный комплекс будет без выходных, разве что по вторникам и средам только бассейн. В будние дни с 12 до 23 часов, в выходные — с 8 до 23 часов.
|Баню № 1 построили в 1954 году. В 2016-м ее закрыли по причине износа несущих конструкций и других элементов. В августе 2019-го началась реконструкция. Заказчик — УКС Советского района, генподрядчик — Стройтрест № 35.