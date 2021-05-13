Норвегия отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что страна отказывается от использования вакцины против коронавируса AstraZeneca из-за редких, но серьезных побочных эффектов.

Источник: nos.nl

Кроме того, власти страны поддержали приостановку вакцинации препаратом Johnson & Johnson, сообщает The Local .

Использование вакцины AstraZeneca было официально остановлено через несколько дней после того, как комитет экспертов, созданный правительством, постановил, что она должна быть исключена из норвежской стратегии вакцинации.

Также, глава норвежского правительства сообщила, что в стране обновят стратегию вакцинации, и люди в возрасте от 18 до 24 лет будут двигаться вперед в очереди. Теперь им будет предложена прививка после вакцинации всех людей старше 45 лет.

Людям в возрасте от 40 до 44 лет будут предлагаться вакцины одновременно с лицами в возрасте от 18 до 25 лет. Люди в возрасте от 25 до 39 лет будут последней группой, которой предложат вакцину.

С начала массовой вакцинации в Норвегии было сделано 135 000 инъекций вакцины AstraZeneca. В результате было зарегистрировано восемь случаев тяжелого тромбоза, как правило у относительно молодых и здоровых людей, а четыре из них закончились смертельным исходом.