В Ивьевском районе столкнулись две фуры

При столкновении фур в Ивьевском районе одного из водителей зажало в кабине.

По информации МЧС, утром 12 мая поступило сообщение о том, что вблизи деревни Некраши в Ивьевском районе произошла авария, одному из пострадавших требуется помощь спасателей.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что столкнулись да грузовых автомобиля — Iveco и MAN. 36-летний водитель Iveco не мог выбраться самостоятельно: его зажало между сиденьем, панелью и дверью в деформированной кабине.

Спасатели срезали дверь, приподняли и зафиксировали сиденье, обрезали ремень безопасности, отжали верхнюю стойку, аккуратно вытащили пострадавшего водителя из кабины и госпитализировали.