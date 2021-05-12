Возле Пружан ликвидировали мини-завод по производству самогона

В Пружанском районе ликвидировали мини-завод по производству самогона, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В деревне Ровбицк у неработающего сельчанина обнаружили самогонный аппарат и 135 л самогонной браги. Ингредиент находился в специальных емкостях, готовый к процессу производства алкогольного напитка.

Мужчина уверял, что производство наладил с целью личного пользования.

Мини-завод по производству самогона ликвидирован.