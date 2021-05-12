Литва отчиталась о росте интереса белорусских компаний к релокации бизнеса

Все больше белорусских предприятий намерены перебраться в Литву по мере снятия карантинных ограничений. Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по социальным вопросам и труду вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене, передает Delfi со ссылкой на BNS.

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«В последние недели, конечно, из-за некоторых послаблений в карантинных ограничениях мы наблюдаем повышенную заинтересованность. (...) Близится окончание учебного года, так что эта заинтересованность, на наш взгляд, еще возрастет», — сказала литовская чиновница.

По ее словам, 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.

«Эти 3 тыс. белорусов не должны создать особого риска (на рынке информационных технологий)», — сказала Нелюпшене.

Она отметила, что в Литву преимущественно хотят перебраться ИТ-специалисты, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса, создатели игр.

Парламентский комитет обсудил и утвердил так называемый пакет о релокации работников. Он должен помочь инвестировать в Литве взявшим обязательства предприятиям третьих стран, прежде всего, Беларуси, без особых препятствий перевести работников и членов их семей в Литву. Если поправки будут приняты, на льготы смогут претендовать предприятия, подписавшие договоры инвестиций с правительством Литвы и обязавшиеся инвестировать как минимум 1,45 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере 1,5 средней величины зарплаты в самоуправлении, в котором будут сделаны капиталовложения.

По словам Нелюпшене, договоры инвестиций с правительством уже подписало 71 белорусское предприятие. Министерство экономики и инноваций надеется, что поправки вступят в силу уже в июне.