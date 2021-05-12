ОМОН задержал компанию молодежи с БЧБ-символикой у Минского моря

Местный житель сообщил в милицию, что на пляже отдыхает группа молодежи с БЧБ-символикой. ОМОН задержал семь человек, сообщает пресс-служба МВД.

Фото: МВД

11 мая около 9 часов вечера в милицию Ждановичей обратился местный житель. Он рассказал, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с БЧБ-символикой.

«Прибывшие сотрудники ОМОН задержали семерых граждан в возрасте от 19 до 23 лет. Задержанные были доставлены в Минское РУВД и водворены в ИВС», — рассказали в милиции.