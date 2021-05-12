Благотворительная миссия Caritas за сутки собрала более 47 тыс. рублей на восстановление будславского костела
За прошедшие сутки на восстановление пострадавшего от пожара национального санктуария Матери Божьей Будславской (костела Успения Пресвятой Девы Марии) собрано более 47 тысяч рублей, сообщает на своей странице в Instagram религиозная миссия «Благотворительное католическое общество Каритас» (Caritas) Минско-Могилевской архидиоцезии.
«Дорогие, с вашей помощью на сегодняшний день на восстановление поврежденной пожаром будславской святыни через систему "Расчет" (ЕРИП) мы собрали 47 878 рублей», — говорится в сообщении миссии, передает
Реквизиты для перечисления пожертвований
11 мая в будславском костеле случился пожар, из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести. Конференция католических епископов Беларуси попросила верующих помочь в восстановлении костела.