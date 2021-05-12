Инфляция в Беларуси за четыре месяца почти достигла годового прогноза властей

Потребительские цены в Беларуси в апреле по сравнению с мартом 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 4,6%, сообщил Национальный статистический комитет. В годовом измерении инфляция в апреле составила 8,6% (в марте — 8,5%).

В апреле по отношению к марту цены на продовольственные товары выросли на 0,9% (с начала года — на 4,6%, за год — на 7,4%), на непродовольственные — на 0,8% (4,7% и 10,1%), на услуги — на 0,4% (4,4% и 8,9%), передает БелаПАН .

Для сравнения: в январе—апреле 2020 года цены выросли на 3,3%, а в целом по году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5%. В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.

В Национальном банке считают, что уровень инфляции в Беларуси будет снижаться, возвращение к целевому уровню (5%) ожидается во втором квартале 2022 года. По информации БелаПАН, такой ориентир был заявлен во время недавней встречи руководства главного банка страны с экономистами. По мнению специалистов Нацбанка, ускорение инфляции в первом квартале 2021 года связано с переносом прошлогоднего роста валютного курса на цены, а также с увеличением цен на мировом рынке продовольствия и отменой налоговых льгот в начале года для поставщиков лекарств.

В последующие кварталы, прогнозируют специалисты Нацбанка, инфляция будет замедляться и по итогам года может составить около 7%.

Евразийский банк развития отмечает риск усиления инфляционного давления для экономики Беларуси из-за санкций США в отношении белорусских предприятий. Об этом говорится в майском экономическом обзоре, подготовленном аналитиками ЕАБР.

В нем отмечается, что белорусский Нацбанк ужесточил денежно-кредитную политику на фоне высокой инфляции и инфляционных ожиданий. Ставка рефинансирования 21 апреля повышена на 0,75% — до 8,5%. По расчету ЕАБР, поддержание ставки рефинансирования на уровне 8,5% в этом году при сохранении Нацбанком контроля за денежным предложением может привести к замедлению инфляции до 6,5—7% на конец года.

«Вместе с тем присутствует риск усиления инфляционного давления в этом году при реализации угрозы сокращения белорусского экспорта из-за возобновления ограничительных мер со стороны США в отношении ряда белорусских предприятий нефтехимического комплекса», — указывают аналитики ЕАБР.

По мнению белорусских экономистов, в 2020 году инфляция превысит официальный прогноз и может составить около 10%. Официальный прогноз был определен в прошлом году и не предполагал ни возникновения глобального экономического кризиса, ни пандемии, ни резких скачков на валютном рынке. Поэтому про удержание инфляции в пределах 5% в этом году можно уже забыть, считают эксперты.