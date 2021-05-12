Более 150 представителей медиасектора призвали власти прекратить давление на журналистов

Более 150 представителей медиасектора подписали открытое обращение Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) к властям с призывом прекратить «охоту на ведьм».

Редакторы, журналисты и публицисты призывают освободить из заключения всех представителей медиа и других граждан, которые лишены свободы за выполнение профессиональных обязанностей или за выражение своего мнения; вернуть негосударственные общественно-политические медиа в системы печати и распространения; восстановить доступ к сайтам независимых медиа в стране; прекратить безосновательное вмешательство государственных органов в деятельность СМИ и административное давление на журналистов и медиа, передает БелаПАН .

Как отмечается в обращении, «который месяц подряд многие независимые медиа сталкиваются с преследованием и дискриминацией». Так, 4 мая Министерство информации вынесло официальное предупреждение региональной газете Intex-press из Барановичей за публикацию интервью со Светланой Тихановской. Одновременно «Белпочта» отказалась включать газету в подписной каталог, а «Белсоюзпечать» — продавать через киоски. Не удается наладить тиражирование в типографиях общественно-политического издания «Народная Воля». С проблемами печати и распространения столкнулись «БелГазета», «Свободные новости Плюс», «Комсомольская правда», «Новы Час», «Газета Слонімская», «Брестская газета».

«Большинство из них приостановили выход в печатной форме и перешли в интернет. Но ведь и там свобода высказывания жестко ограничивается. Портал TUT.BY лишен статуса сетевого СМИ. Власти блокировали доступ к большинству независимых интернет-изданий, преследуют блогеров, администраторов YouTube- и Telegram-каналов, местных чатов, комментаторов соцсетей, — говорится в обращении. — Усилилось и давление на журналистов. Почти 500 задержаний и 100 арестов только за прошлый год! Их каждодневно преследуют за выполнение профессиональных обязанностей. Сегодня за решеткой по уголовным делам находятся 11 журналистов. Трое из них — Екатерина Андреева (Бахвалова), Дарья Чульцова и Екатерина Борисевич — уже осуждены на лишение свободы только за то, что занимались обычной журналистской работой», — говорится в обращении.

БАЖ отмечает, что «законодательство в области СМИ резко ухудшается, а власти стремятся перевести журналистику в сферу обслуживания». «Государственные медиа все чаще и чаще используют жесткий язык вражды, обвиняют во всех преступлениях людей, которые не могут себя защитить, распространяют под видом информации лживую пропаганду, в том числе пророссийской ориентации (и это за счет государственных средств Республики Беларусь), являются фактически "информационными киллерами"», — говорится в обращении.

Представители медиасектора, подписавшиеся под обращением, призывают власти «прекратить охоту на ведьм» и напоминают, что право на выражение собственного мнения утверждено в Конституции Республики Беларусь и во многих международных документах, подписанных нашим государством.

Среди подписантов обращения Андрей Бастунец, Николай Козлович, Егор Мартинович, Ирина Левшина, Андрей Александрович, Сергей Сацук, Светлана Калинкина, Марина Золотова, Александр Класковский, Павел Добровольский и еще более 150 коллег.

Обращение направлено в Администрацию президента, Совет министров, Палату представителей, Совет Республики, Генеральную прокуратуру, Министерство информации, МВД и в Следственный комитет.