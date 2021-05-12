Архиепископ Кондрусевич призвал всех белорусов восстановить санктуарий в Будславе

Пожар в национальном санктуарии Матери Божьей Будславской (костеле Успения Пресвятой Девы Марии), случившийся 11 мая, — очень большая трагедия как для костела в Беларуси, так и для страны, заявил порталу Римско-католического костела в Беларуси почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич.

Иерарх напомнил, что «национальный санктуарий в Будславе является историко-культурной ценностью, а будславский фест внесен ЮНЕСКО в репрезентационный список нематериального культурного наследия человечества».

«Бог говорит с нами через разные события, через свои знаки, — сказал Кондрусевич. — Сегодня наша страна находится в очень большом кризисе. И это не только общественно-политический, но и моральный кризис. Это печальное происшествие — призыв Бога к тому, чтобы мы осмыслили свою жизнь с точки зрения нравственного закона, духа Евангелия, и старались упорядочить свою жизнь с помощью молитвы, покаяния, прощения и стремления к миру в нашем обществе».

«Когда сгорел Нотр-Дам в Париже, Франция встала на колени. Перед лицом будславской трагедии встанем и мы на колени, попросим у Бога прощения за наши личные грехи и грехи нашего народа, соединимся друг с другом. Мы разные, но мы — один белорусский народ», — добавил архиепископ.

По его словам, восстановление санктуария и его реставрация должны стать общим делом: «Сегодня нам всем нужно взять ответственность на себя за восстановление святыни. Матерь Божья Будславская заслуживает иметь достойное место, где белорусский народ и впредь будет чествовать ее».

Из-за пожара, сообщение о котором поступило в МЧС в 07:47 11 мая, у костела обвалилась крыша. Святыню и имущество удалось вынести. В 11:24 пожар был локализован, в 15:21 — ликвидирован.

Конференция католических епископов Беларуси попросила верующих оказать помощь в восстановлении костела.